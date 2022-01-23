Рус

Росія пошкодує у разі вторгнення: яку летальну зброю США передали Україні (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
32
До Києва прибуло близько 200 тисяч фунтів летальної зброї Новина оновлена 23 січня 2022, 11:54
До Києва прибуло близько 200 тисяч фунтів летальної зброї

Збройна партія від 22 січня стала першою для українців від США у 2022 році

Міноборони США презентувало українській армії велику поставку зброї, у складі якої є кілька важливих бойових "іграшок". Серед іншого — не тільки вже відомі багатьом "Джавеліни", а й новенькі реактивні снаряди SMAW-D.

Докладніше про отримане озброєння розповів блогер та військовий оглядач Олександр Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що у Міністерстві оборони України про постачання американської зброї хоч і розповіли, але обійшлися більш загальними фразами. Не було навіть названо конкретних одиниць техніки, лише позначено її вагу та деякі характеристики.

Так постачання зброї збирали в Америці
Так постачання зброї збирали в Америці

За інформацією Олександра Коваленка, матбаза ЗСУ відтепер поповнилася сотнею протитанкових ракетних комплексів "Javelin". Нагадаємо, що лише згадка цих ПТРК наводить росіян у справжнє шаленство.

Серед технологічних новинок обов’язково слід виділити снаряди SMAW-D. Ці боєприпаси також називають M141 Bunker Defeat Munition.

Вид снаряда спереду
Вид снаряда спереду

Найголовніше їхнє призначення — знищення легкої броньованої техніки, а також бункерів, навіть укріплених. SMAW-D є 83-міліметровим снарядом, що працює за принципом уламково-фугасної ракети. Його частини можуть пробивати бетон, потрійну цеглу і до 20 мм однорідної сталі.

Зазначимо, що це постачання зброї зі США стало першим для України у 2022 році. Проте загалом Міноборони чекає на отримання техніки на суму 200 млн доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що днями до столиці прибули три десятки військовослужбовців із елітних підрозділів армії Великобританії. Вони мають проводити навчання представників ЗСУ, у тому числі й щодо поводження з окремою зброєю. Ймовірно, окрему увагу приділять протитанковим гранатометам NLAW, які нещодавно надійшли до України.

Теги:
#Україна #США #Зброя #Озброєння #Снаряди #Javelin #Джавелін
До Києва прибуло близько 200 тисяч фунтів летальної зброї
Україна
Росія пошкодує у разі вторгнення: яку летальну зброю США передали Україні (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
До Києва прибуло близько 200 тисяч фунтів летальної зброї
Росія пошкодує у разі вторгнення: яку летальну зброю США передали Україні (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Євген Мураєв відомий своїми проросійськими поглядами
Пазл склався: українці бурхливо обговорюють "передачу влади" Мураєву
Дата публікації
Категорія
Українці скаржаться на абсурдні показники у платіжках за електроенергію
Зайві цифри у платіжках - звичайна справа: з чим зіштовхнулися українці та як з цим боротися
Дата публікації
Категорія
Потерпілий танкер Almuntazah пробув у морі майже 40 років
Біля берегів Криму спалахнув танкер із росіянами на борту: що відомо
Дата публікації
Категорія
Нганну здобув перемогу над Ганом
Нганну став королем-супертяжем на UFC 270: найкращі моменти