Понад 80 тонн зброї: США передали другу партію допомоги для ЗСУ (фото)

В Україну привезли нову партію протитанкових ракет Javelin та гранатометів BDM/SMAW-2.

В Україну прибув другий рейс із 80 тоннами військової допомоги від США, наданої для посилення можливостей ЗСУ щодо відбиття можливого вторгнення Росії.

Про це поінформував міністр оборони України Олексій Рєзніков у Твіттер.

"Друга "птиця" вже у Києві. Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І це не кінець", — написав він.

Також він пожартував, що вантаж прибув "з надійною охороною" і прикріпив до повідомлення фотографію зі службовим собакою.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що серед зброї знаходяться протитанкові ракети Javelin та гранатомети BDM/SMAW-2.

Гранатомети BDM поставляються в Україну вперше, хоча американським військовим ця зброя дуже добре знайома. По суті, пише Бутусов, це аналог реактивного вогнемета "Джміль", який використовується для ураження піхоти в укріпленнях та легкоброньованої техніки на відстані до 300 метрів.

Бутусов зазначив, що судячи зі зброї, що поставляється в Україну, НАТО представляє доктрину ЗСУ по боротьбі з окупантами як ведення бойових дій автономними групами піхоти у великих містах, що дозволить нівелювати перевагу росіян в авіації та техніці.

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Як повідомлялося раніше, перша партія військового вантажу від США прибула в Україну 22 січня. Уся запланована сума допомоги становить 200 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що нещодавно про постачання установок Javelin, а також ПЗРК Stinger в Україну заявили країни Балтії, які отримали від США дозвіл на передачу зброї.

Крім того, напередодні з Британії прибув перший рейс із партією протитанкових гранатометів NLAW, які призначені для ураження бойової техніки супротивника із закритих приміщень або в умовах міського бою.