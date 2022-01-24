Західні регіони б’ють рекорди: свіже зведення по коронавірусу в Україні

Львівська область знову опинилася в антилідерах захворюваності коронавірусом.

В Україні ранок понеділка, 24 січня, розпочався з 12 915 нових випадків коронавірусу. Після вихідних статистика традиційно пішла на спад через скорочення кількості тестувань.

Про це свідчить зведення Міністерства охорони здоров’я України.

Так, за добу в країні зафіксували:

12 915 нових випадків (вчора було 15 444);

нових випадків (вчора було 15 444); 1836 госпіталізованих (2 774 днем раніше);

67 смертей (86 напередодні);

2430 одужалих (2 030 вчора).

Абсолютним лідером захворюваності за добу стала Львівська область — 2036 нових випадків. Також високий приріст хворих був у Івано-Франківській (1765), Харківській (1019), Сумській (856) та Чернівецькій (837) областях.

А смертність була найвищою у Чернівецькій області (8 летальних випадків) та Києві (7).

Статистика коронавірусу у регіонах

Нагадаємо, що протягом минулого тижня в Україні спостерігався суттєвий сплеск захворюваності на COVID-19, а цифри наздогнали осінні антирекорди. На фоні цього ряд областей перейшли у "помаранчеву" зону епідемічних обмежень, а на Івано-Франківщині взагалі ввели "червону".

Статистика COVID-19 в Україні за останні тижні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозом лікаря-інфекціоніста Лесі Радковської пік коронавірусу в Україні може припасти вже на середину весни.