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Західні регіони б’ють рекорди: свіже зведення по коронавірусу в Україні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавірус в Україні 24 січня Новина оновлена 24 січня 2022, 09:05
Коронавірус в Україні 24 січня

Львівська область знову опинилася в антилідерах захворюваності коронавірусом.

В Україні ранок понеділка, 24 січня, розпочався з 12 915 нових випадків коронавірусу. Після вихідних статистика традиційно пішла на спад через скорочення кількості тестувань.

Про це свідчить зведення Міністерства охорони здоров’я України.

Так, за добу в країні зафіксували:

  • 12 915 нових випадків (вчора було 15 444);
  • 1836 госпіталізованих (2 774 днем раніше);
  • 67 смертей (86 напередодні);
  • 2430 одужалих (2 030 вчора).

Абсолютним лідером захворюваності за добу стала Львівська область — 2036 нових випадків. Також високий приріст хворих був у Івано-Франківській (1765), Харківській (1019), Сумській (856) та Чернівецькій (837) областях.

А смертність була найвищою у Чернівецькій області (8 летальних випадків) та Києві (7).

Статистика коронавірусу у регіонах
Статистика коронавірусу у регіонах

Нагадаємо, що протягом минулого тижня в Україні спостерігався суттєвий сплеск захворюваності на COVID-19, а цифри наздогнали осінні антирекорди. На фоні цього ряд областей перейшли у "помаранчеву" зону епідемічних обмежень, а на Івано-Франківщині взагалі ввели "червону".

Статистика COVID-19 в Україні за останні тижні
Статистика COVID-19 в Україні за останні тижні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозом лікаря-інфекціоніста Лесі Радковської пік коронавірусу в Україні може припасти вже на середину весни.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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