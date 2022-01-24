Західні регіони б’ють рекорди: свіже зведення по коронавірусу в Україні
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Львівська область знову опинилася в антилідерах захворюваності коронавірусом.
В Україні ранок понеділка, 24 січня, розпочався з 12 915 нових випадків коронавірусу. Після вихідних статистика традиційно пішла на спад через скорочення кількості тестувань.
Про це свідчить зведення Міністерства охорони здоров’я України.
Так, за добу в країні зафіксували:
- 12 915 нових випадків (вчора було 15 444);
- 1836 госпіталізованих (2 774 днем раніше);
- 67 смертей (86 напередодні);
- 2430 одужалих (2 030 вчора).
Абсолютним лідером захворюваності за добу стала Львівська область — 2036 нових випадків. Також високий приріст хворих був у Івано-Франківській (1765), Харківській (1019), Сумській (856) та Чернівецькій (837) областях.
А смертність була найвищою у Чернівецькій області (8 летальних випадків) та Києві (7).
Нагадаємо, що протягом минулого тижня в Україні спостерігався суттєвий сплеск захворюваності на COVID-19, а цифри наздогнали осінні антирекорди. На фоні цього ряд областей перейшли у "помаранчеву" зону епідемічних обмежень, а на Івано-Франківщині взагалі ввели "червону".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозом лікаря-інфекціоніста Лесі Радковської пік коронавірусу в Україні може припасти вже на середину весни.
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