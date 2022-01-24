Зеленський пообіцяв ще 500 гривень за вакцинацію проти COVID-19: що потрібно зробити

Загалом українці зможуть отримати за вакцинацію проти "ковіду" 1500 гривень.

У рамках програми з підтримки постраждалих від коронавірусних обмежень сфер економіки ("еПідтримка") українцям виплатять ще по 500 гривень.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО.

Він зазначив, що розраховувати на ці 500 гривень на додаток до вже отриманої тисячі зможуть ті українці, які зроблять третю чи "бустерну" дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, він нагадав, що з 24 січня вакциновані люди, старші 60 років, зможуть витратити отримані гроші на купівлю ліків, а вже в лютому буде введена можливість оплатити з них комунальні послуги.

Зеленський також зазначив, що незабаром можливість отримати гроші за вакцинацію зможуть і підлітки віком від 14 до 18 років. Крім уже відомих способів витратити їх, на кшталт подорожей, кінотеатрів та покупок книг, молоді українці також зможуть скористатися цими грошима для оплати освітніх курсів, програм чи занять.

Як повідомлялося раніше, в Україні бустерна доза вакцини COVID-19 вже доступна для всіх громадян, а отримати її можна в будь-якому центрі вакцинації. Однак для її отримання необхідно почекати пів року після отримання другої дози.