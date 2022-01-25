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В Україні черговий сплеск COVID-19: дані на 25 січня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Статистика коронавірусу в Україні 25 січня Новина оновлена 25 січня 2022, 08:47
Статистика коронавірусу в Україні 25 січня

Львівщина знову стала антилідером захворюваності за добу.

В Україні станом на ранок вівторка, 25 січня, зафіксували 19 118 нових випадків коронавірусу. У порівнянні з попередніми даними спостерігається сплеск нових випадків. Крім того, COVID-19 за добу захворіли 2 809 дітей та 594 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За добу в Україні зафіксували:

  • 19 118 нових випадків (вчора було 12 915);
  • 1 507 госпіталізованих (1836 днем раніше);
  • 161 летальний випадок (67 напередодні);
  • 5 863 одужалих (2430 вчора).

У регіональному розрізі Львівська область вже другий день поспіль стає антилідером добової захворюваності — зафіксували 2299 нових випадків. Також більше тисячі хворих було у Києві (1589), Вінницькій (1207), Івано-Франківській (1387), Тернопільській (1164) та Харківській (1038) областях.

Найбільшу кількість смертей за добу зафіксували на Закарпатті (13), Вінниччині (12) та Дніпропетровщині та Сумщині (по 11).

Розподіл випадків коронавірусу у регіонах
Розподіл випадків коронавірусу у регіонах

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продовжує циркулювати штам коронавірусу "Омікрон". Лікарі попередили, що він сильніше б’є по дітях, а за симптомами нагадує звичайний грип.

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#Україна #Коронавірус
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