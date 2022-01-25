США передали Україні третій пакет військової допомоги: як він допоможе стримати РФ

Спецрейс з Америки розвантажують у терміналі "В"

У середу, 25 січня, до України прибула чергова партія потужної воєнної допомоги від США.

Як повідомляє Українська правда, сучасне обладнання та боєприпаси, які доставлені в країну у вигляді підтримки Збройних сил України задля утримання російської агресії та захисту територіальної цілісності української держави, прибули до аеропорту близько 15:50.

Загальна вартість нової безпекової допомоги від американської сторони складає 200 мільйонів доларів.

Також зазначається, що вказаний рейс повинен був прибути в країну ще уранці, проте затримався. Причини запізнення не розголошуються.

Відео з аеропорту

Як на своїй сторінці в соцмережі зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на території міжнародного аеропорту, у терміналі "В", нову партію допомоги зі Сполучених штатів Америки зустрічають чиновники з Міністерства оборони України та представники американського посольства.

Згідно з попередньою інформацією, третій пакет включає в себе сучасне військове обладнання та боєприпаси оборонного призначення.

Поки що не відомо, що саме містить ця партія допомоги і яка її вага

Нагадаємо, що у разі вторгнення Росії на територію української держави США обіцяли посилити поставки зброї та включити у чергові партії не лише сучасні боєприпаси та літальні апарати, а й зенітні системи, міномети, гранатомети та іншу надпотужну техніку для стримання агресії з російської сторони.

Також "Телеграф" повідомляв, чим Україна планує відповідати РФ в разі вторгнення та детально розібрав бойові новинки країни, якими "замість хліба та солі", зустрічатимуть російських військових.