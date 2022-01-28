Щось знають? У прикордонних із Росією Сумах "забарикадували" будівлю поліції (фото)

Наразі такі дії поліцейських викликають більше запитань, аніж існує відповідей

У мережі з'явилась фотографія приміщення сумської поліції, яка "забарикадувала" вікна мішками із невідомим вмістом.

Відповідну світлину оприлюднив користувач мережі Денис Саєнко на своїй сторінці у Фейсбуці, саркастично пожартувавши під публікацією про те, що це може свідчити про наявність тривожних відомостей щодо ймовірної агресії з боку РФ або просто так, "про всяк випадок".

На опублікованих кадрах зафіксовано будівлю Управління патрульної поліції Сумщини, двері та вікна якої майже до самого верху забарикадовані білими мішками. Можна зробити припущення, що усередині знаходиться пісок.

Управління патрульної поліції в сумській області

Наразі достеменно невідомо, чим аргументовані дії сумських правоохоронців, адже офіційної інформації щодо цього пресслужбою відомства оприлюднено не було.

Варто відзначити, що обласний центр Сумської області знаходиться приблизно за півсотні кілометрів від кордонів з Російською Федерацією, де саме зараз дислокуються російські військові. Раніше відповідні знімки з супутників були оприлюднені в мережі. Мова йде про полігони, що розташовані у населених пунктах Білгородської та Смоленської областей, а також на військових базах під Воронежем та Курськом.

Скріншот карти, де зазначена відстань від міста Суми до кордону з РФ

Російські війська під Курськом

Також нагадаємо, що згідно з даними, які раніше оприлюднив секретар РНБО Олексій Данилов, зараз неподалік від українського кордону знаходиться приблизно 122 тисяч російських військовослужбовців і ще близько 140 тисяч перебувають на "другому рубежі", на відстані чотирьох сотень кілометрів.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Росія систематично переміщує понад півсотні батальйонно-тактичних груп, кількість яких найближчим часом може збільшитися.