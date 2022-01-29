Коронавірус забрав 100 тисяч життів: де ситуація зі смертністю найгірша

Столиця опинилася не на першому місці.

Коронавірус в Україні б’є негативні рекорди за весь час пандемії — добова захворюваність зросла до понад 37 тисяч людей. Загальна кількість хворих перевищила 4 млн, а смертність вже вища за 100 тисяч.

За даними МОЗ, найбільшу кількість смертей в останній звітний день зареєстрували на Сумщині, але не вона у лідерах за показниками за весь час.

Максимальну кількість летальних випадків від коронавірусу зареєстрували в Дніпропетровській області — 9138 осіб. Така кількість людей мешкає у великому селищі міського типу або невеликому місті. Наприклад, у м. Тисмениця на Івано-Франківщині — трохи більше 9 тисяч жителів.

Понад п’ять тисяч померлих також у Києві — 8481 випадок,

в Харківській області — 6570,

у Львівській області — 6197,

в Одеській області — 5713,

в Запорізькій області — 5502,

у Донецькій області — 5298.

Найменше померлих у Кіровоградській області – 1648 осіб.

Статистика коронавірусу по регіонах

На збільшення кількості хворих в Україні міг вплинути штам "Омікрон", який уже став домінуючим у багатьох країнах. Ця версія коронавірусу відрізняється сильнішою заразністю і тим, що нею інфікуються багато перехворілих.

Раніше "Телеграф" писав про введення в Україні бустерної дози від коронавірусу для всіх бажаючих. Лікар розповів, навіщо це потрібно.