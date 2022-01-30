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Менше нових хворих, але більше госпіталізацій: зведення по COVID-19 на неділю

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Статистика коронавірусу 30 січня Новина оновлена 30 січня 2022, 08:40
Статистика коронавірусу 30 січня

Найбільше хворих за добу було у Львівській області.

Ранок неділі, 30 січня, розпочався з 24508 нових випадків коронавірусу. Після трьох днів антирекордів захворюваності COVID-19 добовий приріст дещо впав, але все ще залишається на високому рівні. Серед хворих за добу 3 378 дітей та 444 медичних працівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, передає "Телеграф".

За добу в Україні зафіксували:

  • 24 508 нових випадків (вчора було 37 351);
  • 3 692 госпіталізованих (3 340 днем раніше);
  • 94 летальних випадки (149 напередодні);
  • 3145 одужалих (7 163 вчора).

У регіональному розрізі найбільше хворих було у Львівській (3043), Житомирській (2013), Хмельницькій (1883), Харківській (1722) та Івано-Франківській (1664) областях. Добовий приріст хворих у Києві склав 1058 нових випадків.

При цьому смертність була найвищою саме у столиці України, де за день від коронавірусу померли 19 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 042 469 осіб;
  • одужало – 3 618 402 особи;
  • летальних випадків – 100 125;
  • проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.

Додамо, що у січні в Україні рекордно підскочила захворюваність коронавірусом, а протягом цього тижня двічі фіксували добовий максимум нових випадків COVID-19 за всю пандемію.

Динаміка зростання захворюваності COVID-19 в Україні у січні
Динаміка зростання захворюваності COVID-19 в Україні у січні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що від коронавірусу в нашій країні померли вже понад 100 тисяч осіб. Найгірша ситуація у Дніпропетровській області та Києві.

Також ми писали, що коронавірусна інфекція, новий спалах якої вже офіційно підтверджено в Україні, може залишати по собі приховані ураження легенів.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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