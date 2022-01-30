Менше нових хворих, але більше госпіталізацій: зведення по COVID-19 на неділю
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Найбільше хворих за добу було у Львівській області.
Ранок неділі, 30 січня, розпочався з 24508 нових випадків коронавірусу. Після трьох днів антирекордів захворюваності COVID-19 добовий приріст дещо впав, але все ще залишається на високому рівні. Серед хворих за добу 3 378 дітей та 444 медичних працівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, передає "Телеграф".
За добу в Україні зафіксували:
- 24 508 нових випадків (вчора було 37 351);
- 3 692 госпіталізованих (3 340 днем раніше);
- 94 летальних випадки (149 напередодні);
- 3145 одужалих (7 163 вчора).
У регіональному розрізі найбільше хворих було у Львівській (3043), Житомирській (2013), Хмельницькій (1883), Харківській (1722) та Івано-Франківській (1664) областях. Добовий приріст хворих у Києві склав 1058 нових випадків.
При цьому смертність була найвищою саме у столиці України, де за день від коронавірусу померли 19 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 042 469 осіб;
- одужало – 3 618 402 особи;
- летальних випадків – 100 125;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.
Додамо, що у січні в Україні рекордно підскочила захворюваність коронавірусом, а протягом цього тижня двічі фіксували добовий максимум нових випадків COVID-19 за всю пандемію.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що від коронавірусу в нашій країні померли вже понад 100 тисяч осіб. Найгірша ситуація у Дніпропетровській області та Києві.
Також ми писали, що коронавірусна інфекція, новий спалах якої вже офіційно підтверджено в Україні, може залишати по собі приховані ураження легенів.
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