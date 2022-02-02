Кількість госпіталізованих подвоїлася: статистика коронавірусу в Україні на 2 лютого
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У лідерах із нових випадків — Львівщина.
В Україні продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус — за минулу добу 1 лютого виявили 35 014 інфікованих. Серед них – 4 190 дітей та 940 медиків. Загальний показник вищий на кілька тисяч людей, ніж за попередній день.
Про це повідомляє ранкова статистика МОЗ.
- госпіталізовано – 4 314 осіб (напередодні – 2 069);
- летальних випадків — 204 (днем раніше — 192);
- одужали — 9894 людей (на ранок 1 лютого — 8835).
Львівська область залишається у лідерах за кількістю нових випадків ковіду – 2953 особи, на другому місці – Одещина – 2725 випадків. У Києві захворіли 2499 людей, зросли показники захворюваності та на Харківщині – 2121 людина.
Лідером зі смертності серед регіонів стала Івано-Франківська область — 22 смерті.
В Україні продовжується кампанія з вакцинації проти коронавірусу. Третє щеплення від "корони", яке доступне з 18 років для всіх громадян, які пройшли стандартний дводозний курс імунізації, зробили 21 450 осіб.
Напередодні у додатку "Дія" стали доступні сертифікати про отримання дози вакцини бустерної від коронавірусу. "Телеграф" публікував докладну відеоінструкцію, як його отримати та продовжити термін дії документа на 270 днів.
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