Рєзніков оцінив загрозу вторгнення РФ і сказав, де теробороні брати зброю у разі атаки

Українська розвідка суттєвих змін на кордонах з Росією не зафіксувала.

У Міністерстві оборони вважають, що ескалація з боку Росії на українських кордонах є дуже низькою, однак при цьому в Україні продовжують формувати територіальну оборону, яку забезпечать зброєю.

Про це під час брифінгу у четвер, 3 лютого, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, українська розвідка уважно стежить за переміщенням російських військ на українських кордонах і фіксує всі зміни. За останній час, суттєвих змін на кордонах не відбулося і формувань якихось угруповань не спостерігається.

"Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні розглядається як низька", — зазначив Резніков.

Водночас, за словами міністра, в Україні продовжують формувати сили територіальної оборони. Наразі відбувається перший етап, за планами якого набрати 10 тисяч професійних військових.

"Це набір 10 тисяч професійних військових, які будуть саме військовими ЗСУ і вони будуть створювати командно-штабне українське ядро сил територіальної оборони, адже це є частина ЗСУ", — розповів міністр.

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Резніков зазначив, що це не добровольчі дружини й зовсім не самодіяльність. Набраних військовослужбовців надалі розформують у бригади та батальйони та укладуть з ними контракти. А у разі загрози Україні резервістам навіть видадуть зброю.

"Ті хто буде бажати підписати такий контракт, тоді за ними буде закріплено штатну зброю та боєкомплект… Це штатна зброя, яка буде належати резервісту. В разі необхідності якщо буде сигнал тривоги, вони повинні будуть прибути до військової частини, отримати зброю і переходити до виконання завдання", — резюмував голова Міністерства оборони.

Зазначимо, що супутники Maxar Technologies все ж зафіксували переміщення військової техніки РФ ближче до України. Мова про ракетні комплекси "Іскандер-М", які помітили на полігоні "Осиповичі" під Мінськом. З цієї точки вони можуть вражати цілі у Києві, Львові, і навіть у Варшаві та Вільнюсі.

Також "Телеграф" повідомляв, що у мережі з’явилася нова карта дислокації російських військ на кордоні з Україною, яких у лютому 2022 року накопичилася безпрецедентна кількість. Так, на карті можна побачити 87 баз росіян, які знаходяться максимально близько до наших кордонів.