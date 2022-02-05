"Червона зона" дедалі ближче: де в Україні найбільше хворіють на коронавірус

Сигнальна "помаранчева" зона — майже у всій країні.

Україна два дні поспіль утримує кількість нових хворих на коронавірус на позначці понад 40 тисяч. У регіонах-лідерах з нагоди ковіду рахунок йде на тисячі пацієнтів щодня.

МОЗ оновило дані щодо карантинного зонування та відзвітувало, в яких областях зафіксували найбільшу кількість випадків.

У списку три регіони з кількістю хворих понад три тисячі людей за день:

Львівська область — 3890, Одеська область — 3874, Київ – 3173 осіб.

Менші показники, але більш ніж 2 тисячі нових випадків медики відзначили у Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Хмельницькій областях.

Смертність від коронавірусу котрий день поспіль найвища в Запорізькій області — 20 смертей.

Медична система вже відчула сильне навантаження – майже у всіх регіонах зростає рівень госпіталізацій. За оцінкою МОЗ, у "жовтому" карантинному зонуванні за показниками залишилися лише три області — Запорізька, Кіровоградська та Полтавська. Два регіони — Івано-Франківщина та Рівненщина знаходяться у червоній зоні. У решти — зростають показники.

Зони карантину на ранок 5 лютого

Зазначимо, що перехід до "помаранчевої" зони не пов’язаний з додатковими обмеженнями, якщо такі не прийняті на місцевому рівні.

"Телеграф" раніше писав про можливе скорочення термінів самоізоляції для хворих на коронавірус. Воно пов’язане зі скороченням інкубаційного періоду при "Омікроні" та тим, що як контактні на карантин можуть йти багато українців.