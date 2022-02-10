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В Україні рекордна за 2022 рік кількість смертей від COVID-19: свіжа статистика

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Втретє в Україні понад 40 тисяч хворих на добу
Втретє в Україні понад 40 тисяч хворих на добу

Найбільше нових хворих в Одесі, Києві та Житомирі

В Україні не перестає зростати захворюваність на коронавірус, — на ранок четверга, 10 лютого, в країні знову зафіксували понад 40 тисяч нових випадків.

Про це йдеться у свіжому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".

За останню добу зареєстрували:

  • 41 694 нових випадки (38 257 днем раніше);
  • 280 смертей (вчора було 240 летальних випадків);
  • 4 128 госпіталізованих (4 385 напередодні);
  • 16 628 одужалих (17 063 на вчора).

Варто зазначити, що востаннє більше летальних випадків за добу було ще 2021 року:

Найбільше нових випадків припадає на Одеську область (3918), Київ (3880) та Житомирську область (2602).

Тим часом найбільша кількість смертей зареєстрована у Києві (25), Івано-Франківській (20) та Львівській (20) областях.

Ковід-статистика у регіонах України на 10 лютого
Ковід-статистика у регіонах України на 10 лютого

Зауважимо, що вже кілька тижнів поспіль Україну все сильніше накриває хвиля захворюваності, — вже було побито рекорд за кількістю хворих за всю пандемію (43 778 осіб за добу).

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні
Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні

Як повідомляв "Телеграф", раніше українцям запропонували безкоштовні смартфони за вакцинацію.

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#Коронавірус #Covid-19
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