В Україні рекордна за 2022 рік кількість смертей від COVID-19: свіжа статистика
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 401
Найбільше нових хворих в Одесі, Києві та Житомирі
В Україні не перестає зростати захворюваність на коронавірус, — на ранок четверга, 10 лютого, в країні знову зафіксували понад 40 тисяч нових випадків.
Про це йдеться у свіжому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".
За останню добу зареєстрували:
- 41 694 нових випадки (38 257 днем раніше);
- 280 смертей (вчора було 240 летальних випадків);
- 4 128 госпіталізованих (4 385 напередодні);
- 16 628 одужалих (17 063 на вчора).
Варто зазначити, що востаннє більше летальних випадків за добу було ще 2021 року:
Найбільше нових випадків припадає на Одеську область (3918), Київ (3880) та Житомирську область (2602).
Тим часом найбільша кількість смертей зареєстрована у Києві (25), Івано-Франківській (20) та Львівській (20) областях.
Зауважимо, що вже кілька тижнів поспіль Україну все сильніше накриває хвиля захворюваності, — вже було побито рекорд за кількістю хворих за всю пандемію (43 778 осіб за добу).
Як повідомляв "Телеграф", раніше українцям запропонували безкоштовні смартфони за вакцинацію.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-