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Смертей більше, одужалих менше: ситуація з COVID-19 в Україні на 12 лютого

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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До вихідних захворюваність традиційно дещо впала
До вихідних захворюваність традиційно дещо впала

Найбільше нових хворих у Києві, Одесі та Дніпрі

Хоча з кожним днем в Україні продовжує збільшуватися кількість одужаючих від коронавірусу, добова кількість нових хворих продовжує залишатися високою — на ранок суботи, 12 лютого, зареєстрували понад 38 тисяч нових випадків.

Про це йдеться у свіжому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".

За останню добу зафіксували:

  • 38 212 нових випадків (41 229 на день раніше);
  • 265 смертей (вчора було 236 летальних випадків);
  • 3 753 госпіталізованих (3 936 напередодні);
  • 19 943 одужали (20 850 на вчора).

Найбільше нових випадків припадає на Київ (4229), Одеську (3670) та Дніпропетровську області (2596).

Тим часом найбільша кількість смертей зареєстрована у Києві (34), Сумській (21), Івано-Франківській (15), Полтавській (15) областях.

Ситуація з коронавірусом у регіонах
Ситуація з коронавірусом у регіонах

Як відомо, в Україні вже кілька тижнів поспіль зростає захворюваність на COVID-19, — тижнем раніше показники досягали позначки майже в 44 тисячі нових випадків за добу, тоді як на цьому тижні вони дещо знизилися, і не перевищували показника в 41,6 тисячі нових хворих.

Динаміка коронавірусу в Україні
Динаміка коронавірусу в Україні

Як повідомляв "Телеграф", після коронавірусу може початися задишка, безсоння та депресія, але це можна вилікувати.

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#Коронавірус #Covid-19
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