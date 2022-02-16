Звинувачення щодо депутата Трубіцина будується на свідченнях корупціонера, який "на гачку" у НАБУ, - ЗМІ

Доказова база звинувачення вибудована на показаннях лише одного свідка

Вся доказова база звинувачення у справі, фігурантом якої є депутат Київради Владислав Трубіцин, вибудована на свідченнях лише одного свідка, який перебуває "на гачку" НАБУ

Про це йдеться у статті "Хто дає хабарі у Київраді? У справі депутата Трубіцина нові деталі", опублікованій на сайті "Главком".

За інформацією журналістів, вже на першому засіданні суду з’ясувалося, що "доказову базу звинувачення вибудовано на свідченнях всього одного свідка – підприємця Андрія Максименка. Якщо покопатися у відкритих джерелах, впадає в око те, що головний свідок звинувачення сам перебуває під слідством за звинуваченням у корупції. "А це означає, що через це він прямо залежить від НАБУ. Навіть під час суду прокурор не наважився заперечувати це".

Ще у вересні 2019 року, коли Максименко був головою Служби автомобільних доріг Миколаївської області, НАБУ затримало його на хабарі 90 тис. доларів. Отримані ним гроші, за інформацією слідства, були другим траншем від загальної суми в 2,5 млн грн, які дорожня фірма "Полтавабудцентр "заплатила" за сприяння в оплаті за фактично виконаний ремонт доріг. Процес отримання Максименком грошей було знято на оперативне відео та оприлюднено Суд по Максименку досі не закінчився, а йому загрожує до 12 років в’язниці.

У статті також наголошено, що у справі про київські МАФи Максименко не є ні підозрюваним, ні заявником про злочин. А це може означати, що Максименко – це агент НАБУ, який, за завданням детективів, провокував фігурантів справи на отримання хабара. "Причому робив він це цілеспрямовано і протягом практично року, адже кримінальне провадження у справі було відкрито ще в березні 2021 року. Тобто перед Максименком стояло чітке завдання – спровокувати на хабар, або на якісь дії чи слова, які можна інтерпретувати як корупційні діяння конкретних посадових осіб", — йдеться у статті.

Сам Трубіцин, виступаючи в суді, кілька разів заявив, що Максименко з’явився в його житті "нізвідки", і постійно протягом року провокував його на якісь необережні висловлювання.

"Цей Максименко був дуже нав’язливий, він буквально переслідував мене. Він казав: я хочу якийсь бізнес, десь працювати, що ти можеш мені запропонувати, щоб я міг заробити якісь гроші. Я говорю: ось є "купави", приходь, вигравай тендер і працюй собі чесно... Але він тягнув і тягнув інформацію: а скільки, а що... Щоб я йому якусь цифру напевно назвав... І щодня телефонує, приходить, нав’язується, нав’язується... Я говорю: я не розумію, про що ти!... Я Максименку неодноразово казав: нічого незаконного, а він: так треба незаконно... Вони мене провокували, сподіваючись, що я десь дам маху, десь не зрозумію і скажу те, що їм потрібно", – цитує видання виступ Трубіцина в суді. Саме ж звинувачення у корупції Трубіцин не визнає і вважає справу політичною.

Нагадаємо, 9 лютого у Києві детективами НАБУ було затримано депутата Київради Владислава Трубіцина. Також того дня було затримано помічника депутата і трьох чиновників з керівництва двох КП Києва, та київського підприємця.

За офіційною версією НАБУ, за свої послуги підозрювані вимагали та отримали 1,26 млн грн неправомірної вигоди. Водночас, усім фігурантам справи Вищий антикорупційний суд 11 лютого призначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але з можливістю внесення застави.