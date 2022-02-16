Судове засідання у "справі Трубіцина" розкрило дуже багато нестиковок, — ЗМІ

Лінію звинувачення, озвучену в суді, вибудовано на показаннях одного свідка

Судове засідання щодо визначення запобіжного заходу для депутата Київради Владислава Трубіцина показало, що у корупційній справі НАБУ щодо київських МАФів, все далеко не так однозначно, як намагається видати антикорупційний орган. Є серйозні сумніви щодо законності процесуальних дій НАБУ та обґрунтована недовіра до показань ключового свідка.

Про це пише видання "Обозреватель" у статті "Справа Трубіцина: як пройшло засідання суду з корупції навколо МАФів".

За інформацією видання, лінію звинувачення, озвучену в суді, "вибудовано на показаннях одного свідка — Андрія Максименка, і на матеріалах негласних слідчих дій, здобутих ним же".

"Однак особистість Максименка поставила самі докази під сумнів", — пише видання, відзначаючи, що захист долучив до матеріалів справи дані про те, що в 2019 році Максименко обіймав посаду голови Служби автомобільних доріг і був спійманий НАБУ на місці злочину при отриманні хабара в розмірі 90. тис. доларів.

"Максименка було заарештовано судом, випущено під заставу, а слідство у його справі завершилося і в лютому 2020 року обвинувальний висновок, за яким уже звільненому на той момент Максименку, світить до 12 років позбавлення волі, було передано до суду", — йдеться у статті .

На запитання судді, чи не є ключовий свідок Максименко "залежною від НАБУ особою", прокурор, як пише видання, "визнав очевидне: "...залежний? Ваша честь, ну… залежність кожен сам собі визначає сам. Можливо, якщо особа причетна до кримінального провадження як підозрюваного, то вона вважає себе залежною".

Також прокурор зачитав у суді ключові, на думку звинувачення, моменти з протоколів записів розмов Максименка з фігурантами справи. Однак і ці фрагменти, як зазначає видання, прозвучали далеко не переконливо.

"Більшість фраз, які можна трактувати як такі, в яких йдеться про можливість неправомірної вигоди, вимовлені на записах саме Максименком, а не Трубіциним. При цьому, зафіксовано кілька розмов, за яких чітко можна почути, що людина, яку звинувачення ідентифікувало як Трубіцина, виразно каже, що може діяти лише офіційно і лише за законом, або стверджує, що взагалі не має повноважень вирішувати ті чи інші, підняті Максименком питання", — йдеться у статті.

Видання також зазначає, що Трубіцин з самого початку засідання "дотримувався послідовної позиції. За його словами, жодної неправомірної вигоди він не отримував і отримувати не міг, і в усіх розмовах з Максименком на всі натяки на можливість отримання хабара відповідав, що діятиме виключно за законом".

Наприкінці судового засідання сам Трубіцин заявив, що категорично заперечує свою провину, що завжди діяв виключно за законом і впевнений у тому, що зможе довести свою невинність. А справу проти нього вважає політично мотивованою.

“Цей Максименко був дуже нав’язливий, він буквально переслідував мене. Вони мене провокували, сподіваючись, що я десь дам маху, десь не зрозумію і скажу те, що їм потрібно. Ось у чому справа. Я вважаю, що це політична справа проти мене особисто і проти моїх колег!", – цитує видання слова Трубіцина у суді.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ повідомило, що депутата Київради Владислава Трубіцина, одного з його помічників, наближену до депутата людину, а також трьох керівників київських КП затримано за звинуваченням в отриманні неправомірної вигоди.