Вибух прогримів у центрі Донецька: перші фото та відео

Вибух стався близько 18 години по Києву

В окупованому бойовиками так званої "ДНР" та російськими військовими Донецьку під час початку евакуації мирних жителів прогримів потужний вибух.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляється, вибух прогримів за кілька десятків метрів від "будівлі уряду "ДНР".

При цьому у соціальних мережах пишуть, що біля будівлі ОДА було підірвано автомобіль. Пізніше ресурси бойовиків підтвердили, що близько 18:00 за Києвом на парковці було підірвано автомобіль.

Пізніше у мережі з’явилися перші відео з місця вибуху.

Судячи з кадрів, вибухнув автомобіль УАЗ.

Примітно, що крім кістяка підірваного авто на стоянці більше немає жодного іншого автомобіля. Тобто, на момент вибуху на стоянці інших транспортних засобів не було. Також відсутні будь-які дані про загиблих або постраждалих внаслідок НП.

Водночас, стало відомо, що підірвана машина нібито належала "начальнику Народної міліції "ДНР" Денису Синенкову.

Варто зазначити, що росіяни і бойовики кілька днів вже мусолять тему то наступу на ОРДЛО, що нібито готується Збройними силами України, то підготовки різного роду провокацій або диверсій (терактів) з боку України. Українська сторона неодноразово спростовувала подібні заяви. Так, незадовго до вибуху глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не збирається розпочинати наступ на окуповані території ОРДЛО або влаштовувати будь-які диверсії.