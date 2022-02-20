У мережі повідомили про прорив кордону з боку Білорусі: у прикордонній службі відповіли

У ДПСУ кажуть, що інформація не відповідає дійсності.

У неділю, 20 лютого, у мережі з’явилася інформація про те, що нібито колона техніки з Білорусі вторглася на територію України з боку покинутого села Паришев, що неподалік Чорнобиля.

Про появу такої неперевіреної інформації написав у своєму Фейсбуку журналіст та блогер Назар Приходько, який попросив інших користувачів мережі допомогти перевірити цю інформацію.

У коментарях до запису з’явився автор питання.

UPD: Після того, як у мережі з'явилося спростування інформації, Приходько видалив повідомлення.

"Телеграф" звернувся за коментарем до Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники продовжують посилено охороняти кордон із Білоруссю. Ситуація залишається контрольованою, у тому числі на ділянці в межах Чорнобильської зони відчуження. Порушень кордону військовою технікою із сусідньої країни не фіксувалося ", — повідомив прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.

Паришів

У зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі та навколо України у мережі останнім часом з’являється велика кількість неперевіреної інформації. Просимо вас ретельно перевіряти дані із соцмереж та критично ставитися до них. Зі свого боку, Телеграф докладає зусиль для перевірки всієї інформації перед публікацією на сайті.

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Як повідомлялося раніше, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли бойовики відкрили вогонь по всій лінії розмежування та обстріляли низку населених пунктів, серед яких Мар’їнка та Станиця Луганська.

За даними ООС, лише 19 лютого було зафіксовано 98 випадків порушення Мінських угод окупантами. За день на позиції ЗСУ прилетіли 788 хв та снарядів, що призвело до загибелі двох військовослужбовців та поранення ще чотирьох.