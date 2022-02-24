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Метеорологічна весна в Україні вже настала: синоптик розповів, як довго триватиме тепло

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Лютий цього року аномально теплий
Лютий цього року аномально теплий

Синоптик озвучив прогноз погоди до кінця лютого

У більшість регіонів України вже прийшла метеорологічна весна, а аномально тепла погода триватиме до кінця лютого. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

На відміну від календарного поділу сезонів року в метеорології настання тієї чи іншої пори визначається інакше. Як пояснив синоптик, на нашій території у нашому кліматі під метеорологічною весною передбачається період, коли середньодобові температури стійко перевищують 0 градусів. Так, уночі можуть бути невеликі морози, вдень – плюсові температури, але загалом за добу – температури вище 0.

"На цей момент практично протягом усього лютого на більшій частині України спостерігається аномально тепла погода, особливо починаючи з другої декади місяця. У більшості областей середньодобові температури перевищують 0 градусів впевнено та стабільно. Якщо подивимося на деякі міста, приміром, у Києві, з 6 лютого зберігаються середньодобові температури вище 0 аж до сьогодні. У Харкові – з 17 лютого", — розповідає Кібальчич.

З огляду на подальші прогнози, відомі на поточний момент, до кінця місяця синоптик прогнозує збереження аномально теплої погоди.

Крім того, якщо в березні трапиться короткочасне похолодання на 3-4 дні, коли середньодобові температури будуть нижчими за 0, це все одно буде вважатися періодом похолодання протягом метеорологічної весни.

Найближчими днями очікуються коливання температури близько 0 вночі, в межах 2-8 градусів тепла – вдень. На півдні, Прикарпатті й у Криму традиційно буде тепліше на кілька градусів.

Також Кібальчич додав, що за рахунок поля підвищеного тиску, який встановився на сьогоднішній день і зберігатиметься аж до кінця лютого, на більшій території України опадів не очікується. І лише 25-26 лютого у південних і східних регіонах пройдуть невеликі дощі, можливий незначний мокрий сніг. Потужного циклону найближчими днями не очікується, як і сильних вітрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у другій половині березня 2022 року в Україні прогнозують різке похолодання. Про це йдеться у довгостроковому прогнозі вченої Вазіри Мартазінової.

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