Непроста ніч для України: що відбувається на Донбасі і чому закрили низку аеропортів (оновлюється)

Україна готується відбивати вторгнення російських військ

Ніч на 24 лютого, за очікуваннями експертів, депутатів та самих військових, може стати однією з найважчих за останній час. Ситуація навколо спроби Росії знову вторгнутися в Україну загострилася. У соцмережах один за одним з’являються різні чутки, які активно поширюються через, ймовірно, пов’язані з РФ анонімні телеграм-канали.

"Телеграф" проведе цю ніч разом із вами. Ми розуміємо градус психологічного тиску, який здійснює Росія на Україну та українців. Зі свого боку ми публікуватимемо лише перевірену інформацію, щоб не вводити своїх читачів в оману. Матеріал буде оновлюватись щойно будуть з'являтись свіжі дані.

Що відбувається вночі 24 лютого

02:49 Україна запросила засідання Ради безпеки ООН. Воно має розпочатися о 05:30 за київським часом у Нью-Йорку.

Також є інформація, що низка аеропортів до ранку четверга закриті на прийом літаків. За даними "Телеграфа", не приймають борти аеропорти Харків, Запоріжжя, Дніпро (на онлайн-табло рейси справді перенесені або скасовані). Готується до закриття херсонський аеропорт. За інформацією Obozrevatel, злітно-посадкові смуги перекриті тягачами та вантажівками, щоб на них у разі вторгнення РФ не змогли приземлитися ворожі літаки з десантом.

Напередодні було зламати низку урядових сайтів — СБУ, МЗС, Кабмін та інші.

У Донецьку, за даними місцевих жителів, перебої з інтернетом та мобільним зв’язком. На лінії фронту ситуація непроста — на низці ділянок фронту тривають бої. У російських телеграм-каналах активно розганяють відеозаписи з танками та іншою бронетехнікою, яка нібито заходить на Донбас, проте жодних підтверджень цьому немає. Можна припустити, що це банальний фейк.

Що було до 24 лютого

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав так звані "ДНР" та "ЛНР". Того ж вечора він виступив з годинною промовою щодо України, бризкав слиною, розповідаючи, чому, на його думку, така країна зовсім не заслуговує перебувати на карті світу. У звичному тоні Путін брехав, маніпулював фактами та відкрито загрожував.

Путін вимагає від України відмовитись від курсу в НАТО (який, до слова, прописаний у Конституції), визнати Крим за Росією та вивести озброєння, яке поставив Захід. Україна виконувати такі вимоги відмовилась.

Також Москва заявила, що визнала квазіреспубліки Донбасу у межах Донецької та Луганської областей. Наразі Росія силами бойовиків контролює менш як третину цих територій. Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін вимагає від України передати контроль над територіями "мирним шляхом". Паралельно з цим бойовики звернулися по військову допомогу до Росії.

У ніч на 24 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до росіян і наголосив, що у разі наступу військ РФ Україна захищатиметься. Увечері у середу Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження на території країни Надзвичайного стану.