Віримо у ЗСУ і не скиглимо: як українці відреагували на вторгнення

Багато хто зляканий, але закликає до спокою та єднання

Ніч на четвер, 24 лютого, для багатьох стала тяжкою та повною стресу, — Росія ввела війська на Донбас, після чого у низці міст України почали гриміти вибухи.

Проте, як помітив "Телеграф", лише деякі українці піддалися паніці.

Протоієрей Православної церкви України Олександр Дедюхін закликав молитися, не панікувати, запастись водою та триматися поряд із близькими.

"Фільтруємо інформацію. Дієво віримо у ЗСУ. Не скиглимо!", — пише політичний експерт Євген Магда.

"Я боюся. І мені не соромно. Але я вірю в Україну, — висловлюється фінансовий аналітик Сергій Фурса. — Російські ракети та бомби вбивають зовсім поряд. Як ви з цим житимете, дорогі громадяни Росії? Чорт би вас подер, негідники і труси. Чорт би тебе підірвав, божевільний диктатор".

"Почалося. Але, головне, без паніки", — каже військовий та блогер Сергій Місюра ("Капітан Прайс").

"Спокій. Єднання. Тверезий розум. Підтримка ЗСУ. Переможемо!", — пише нардеп Володимир Ар’єв.

"Військовий злочин очевидний. Тепер важливо довести до покарання", — пише журналіст Леонід Швець.

"Ми переможемо", — пише директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Реакція деяких вельми агресивна: