Зеленський скликає РНБО: в Україні запровадять воєнний стан
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Повітряний простір України закрито
У зв’язку з оголошенням президентом Росії Володимиром Путіним війни Україні президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Рада запровадить воєнний стан.
Про це секретар РНБО Олексій Данилов заявив у коментарі "Українській правді".
Тим часом повітряний простір України закрито.
Як повідомлялося раніше, Володимир Путін у своєму нічному зверненні оголосив про військову операцію в Україні.
РФ вже здійснила низку ракетних ударів по військових об'єктах України, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
Ще раніше президент України Володимир Зеленський також виступив із нічною заявою, в якій звернувся до росіян.
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