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Зеленський скликає РНБО: в Україні запровадять воєнний стан

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Артем Калінін Артем Калінін
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Зеленський скликає РНБО: в Україні запровадять воєнний стан Новина оновлена 24 лютого 2022, 06:35

Повітряний простір України закрито

У зв’язку з оголошенням президентом Росії Володимиром Путіним війни Україні президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Рада запровадить воєнний стан.

Про це секретар РНБО Олексій Данилов заявив у коментарі "Українській правді".

Тим часом повітряний простір України закрито.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін у своєму нічному зверненні оголосив про військову операцію в Україні.

РФ вже здійснила низку ракетних ударів по військових об'єктах України, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Ще раніше президент України Володимир Зеленський також виступив із нічною заявою, в якій звернувся до росіян.

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