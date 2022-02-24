Зеленський скликає РНБО: в Україні запровадять воєнний стан

Повітряний простір України закрито

У зв’язку з оголошенням президентом Росії Володимиром Путіним війни Україні президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Рада запровадить воєнний стан.

Про це секретар РНБО Олексій Данилов заявив у коментарі "Українській правді".

Тим часом повітряний простір України закрито.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін у своєму нічному зверненні оголосив про військову операцію в Україні.

РФ вже здійснила низку ракетних ударів по військових об'єктах України, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Ще раніше президент України Володимир Зеленський також виступив із нічною заявою, в якій звернувся до росіян.