З Білорусі Україну атакує авіація та техніка без розпізнавальних знаків

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Напад Росії на Україну здійснюється не лише з боку ОРДЛО — російська армія атакує ще й з боку Білорусі. Колону бойової техніки вже зафіксували на кордоні із Чернігівщиною, а прикордонники заявили про обстріл КПП "Славутич"

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, з боку Білорусі військові намагаються атакувати Україну авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.

Прикордонники зазначили, що близько 9:40 ранку у четвер, 24 лютого, з боку Білорусі вертоліт без знаків обстріляв міст біля пункту пропуску "Славутич". Українські військові на місці продовжують тримати оборону.

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рано-вранці 24 лютого президент РФ Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів. Відомо про щонайменше вісім загиблих на території різних областей.

Українським захисникам віддали наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.