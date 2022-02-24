Втрати українських військових: Арестович озвучив перші цифри

У ОП закликають не втрачати бадьорість духу: у Москві сподівалися отримати меншу відсіч

Внаслідок нападу Російської Федерації українська сторона втратила понад 40 своїх захисників. Здебільшого причиною загибелі стали удари окупанта з повітря.

Такі цифри на брифінгу озвучив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

За його словами, перша атака росіян вийшла невдалою.

"Знаю, що це звучить для громадянських людей не дуже, на тлі таких втрат у кілька десятків людей, але, повірте, вони розраховували на набагато більше", — підкреслив Арестович.

Точної кількості жертв поки що немає, але попередньо повідомляється про понад чотири десятки загиблих. Також є багато поранених, говорячи про яких Олексій Арестович закликав українців здавати кров для переливання.

"Ми не поступаємося: ні в ресурсах, ні в припасах, ні в нашій боєздатності", — наголосив заступник глави ОП.

Як підтвердження цьому, Арестович розповів, що під Харковом, де зараз точаться сильні бої з російською армією, військові-строковики, хлопці по 18 років і трохи старші, не маючи потрібної бойової підготовки, зуміли підбити чотири танки супротивника.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна зазнала втрат і серед мирного населення — кілька людей загинули під час обстрілів. Це стало можливим через те, що президент країни-агресора Володимир Путін наказав про вторгнення російських військ на територію нашої держави.