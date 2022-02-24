У Вугледарі російські війська обстріляли лікарню — вбито 4 людей, 10 поранено

Постраждали шестеро медиків

У Вугледарі російські війська обстріляли лікарню. Внаслідок обстрілу 4 людей загинуло, 10 поранено.

Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко у своєму Телеграм-каналі.

"У Вугледарі російські окупаційні війська вбили 4 і поранили 10 цивільних — снаряди окупантів вразили місцеву лікарню. Серед поранених — 6 медиків. Обстріл стався близько 11 години. Стан поранених різного ступеня тяжкості", — повідомив голова ОДА.

Внаслідок обстрілу постраждали цивільні

Снаряд потрапив на територію лікарні

Зазначимо, раніше повідомлялося про падіння військового літака ЗСУ, внаслідок якого загинули 5 людей. Усього ж на борту було 14 людей.

На цей час по всій території України запроваджено воєнний стан. Україна збила вже сім військових літаків Росії та кілька вертольотів на підльоті до Києва.

Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.

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