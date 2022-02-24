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Росія перетворюється на аналог "ДНР", - Зеленський виступив з новою заявою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Президент наголосив, що шлях війни обрала не Україна Новина оновлена 24 лютого 2022, 18:07
Президент наголосив, що шлях війни обрала не Україна

Голова держави виступив з новим зверненням до українців.

В Україні продовжується ворожий наступ з боку Росії, що розпочався зранку 24 лютого. Вибухи ракет, бої і гул авіації продовжується, та українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб роблять все можливе, щоб зупинити атаку ворога.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого нового звернення до громадян України.

"На Донбасі – наші Збройні Сили діють на відмінно, Харківський напрямок – надійно утримують місто. Найбільш проблемна ситуація на півдні. Наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійно оборона побудована в Житомирській області. Ворожений десант в Гостомелі блокують, війська отримати наказ на знищення" — говорить в зверненні президент.

Володимир Зеленський відмітив, що дехто з росіян вже закликає у соцмережах, що вони проти війни, але керівництво Росії це навряд чи це бачить, тому він закликав громадян РФ виходити на площі вашої столиці і висловлювати свої позиції.

"Росія для світової спільноти перетворюється в аналог так званої "днр" – це повна ізоляція" — додав Зеленський і наголосив, що "НЕ Україна обрала шлях війни"

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті настала "оперативна пауза". Найбільш проблемна ситуація на півдні країни.

Теги:
#Україна #Зеленський #Володимир Зеленський #Росія #Війна #Президент Володимир Зеленський
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