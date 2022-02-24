Захоплення росіянами Чорнобильської АЕС: що відомо

У ЗСУ кажуть, що захоплення ЧАЕС небезпечне не тільки для України, а й для всієї Європи.

У четвер, 24 лютого, близько 19:00 години вечора з'явилася інформація, що російські окупаційні війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію, а персонал перебуває у заручниках. Пізніше у ЗСУ інформацію спростували, однак в Офісі президента заявили про втрату електростанції.

Як повідомила у Facebook радник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Альона Шевцова, інформація по ЧАЕС поки незрозуміла.

"Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебуває у заручниках. Це загрожує безпеці не тільки України, а й Європи", — йшлося у першому повідомленні Шевцової.

Однак, вже за кілька хвилин після цього радниця командувача СВ ЗСУ уточнила, що інформація не підтвердилася. Всі дані уточнюються.

Тим часом, як передає УНІАН, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що українська армія втратила контроль над ЧАЕС.

"Після жорстокого бою наш контроль за чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні. Звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі зашкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти", — повідомив Подоляк.

Інформацію про остаточне захоплення Чорнобильської АЕС офіційно підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Чорнобильська зона та всі обʼєкти ЧАЕС перебувають під контролем російських військових", — заявив прем'єр.

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Двома годинами раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомляв, що представники Національної гвардії України, які охороняли сховище небезпечних радіоактивних відходів, намагалися чинити запеклий опір російській армії.

Небезпека цієї ситуації у тому, що у разі руйнації сховища ядерних відходів на ЧАЕС, радіоактивний пил може накрити території української та білоруської держав, а також кількох країн Євросоюзу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

На цей час по всій території України запроваджено воєнний стан. Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.