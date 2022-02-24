США можуть передати Україні більше зброї для відсічі Росії: деталі

Сторони обговорили стан справ із відбиттям російського вторгнення.

У США розглядають можливість передачі Україні новій партії оборонної зброї для відбиття російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за підсумками розмови глави зовнішньополітичного відомства України Дмитра Кулеби із головою Державного департаменту США Ентоні Блінкеном.

"Секретар Блінкен підтвердив, що Вашингтон розглядає постачання нового захисного озброєння для посилення оборонних можливостей України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обмінялися інформацією щодо ситуації з безпекою та станом справ у відбитті російської атаки.

Держсекретар США також поділився зі своїм українським колегою змістом нових санкцій проти Росії, які були запроваджені задля примусу її до миру.

Крім того, Блінкен високо оцінив зусилля українських силових структур та влади щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої країни.

Як повідомлялося раніше, повномасштабне військове вторгнення Росії почалося в ніч проти 24 лютого. При цьому атака відбулася також із території Білорусі.

Згідно з останніми даними, було зафіксовано 939 обстрілів України, внаслідок чого пошкоджено 32 об’єкти цивільної інфраструктури.