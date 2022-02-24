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Путін готує нову хвилю вторгнення: подробиці від Резнікова

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російські війська готуються до десантування Новина оновлена 24 лютого 2022, 22:33
Російські війська готуються до десантування

Україна продовжує опір вже понад 16 годин.

В Україні тривають важкі бої у Луганській та Сумській областях, на півночі від Києва та на Півдні країни.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у соцмережі Фейсбук.

Він повідомив, що Україна продовжує боротися понад 16 годин, а силові структури продовжують тримати оборону. Крім того, міністр зазначив, що вже тисячі людей записалися до лав Сил територіальної оборони.

Резніков додав, що хоча важкі бої в ряді регіонів продовжуються, але противник не очікував такого серйозного опору.

"Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути та відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються в полон", — написав він.

За словами голови МОУ, незабаром очікується нова хвиля атак, включаючи десантні операції, але українська армія готова до їхнього відбиття.

Крім того, він повідомив, що світ уже почав запроваджувати санкції проти Кремля, а в самій Росії вже розпочалися антивоєнні акції.

"Вже завтра росіяни дізнаються про ціну путінського божевілля", — повідомив міністр.

Як повідомлялося раніше, вторгнення Росії в Україну почалося в ніч проти 24 лютого. За день територією нашої країни було завдано понад 900 ударів, а зруйновано понад 30 об’єктів цивільної інфраструктури.

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