Диверсійні групи у Києві та страх НАТО: про що говорив Зеленський у зверненні до українців
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Глава держави підбив підсумки першого дня оборони
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу у зв’язку із вторгненням Росії.
Основні тези звернення президента :
- втрати України за один день 137 осіб, 316 поранених
- прикордонники на острові Зміїний загинули, але не поступилися ворогові — їм буде присвоєно звання Героя України посмертно
- ворог завдає ударів по цивільному населенню
- президент залишається у столиці, його сім’я – в Україні
- ворог призначив Зеленського метою №1, його сім’ю — №2
- є інформація про захід до Києва диверсійних груп ворога, киян закликають дотримуватися комендантської години
- Україну підтримують, але готових воювати з нами немає
- Україну не готові приймати до НАТО через страх
- Росія хоче говорити про нейтральний статус України, але треба говорити про закінчення вторгнення
- доля країни залежить від нашої армії, сил безпеки та народу.
"Телеграф" також повідомляв про рішення президента про загальну мобілізацію. Вона проводитиметься на всій території України та у столиці.
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