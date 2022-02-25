Рус

Диверсійні групи у Києві та страх НАТО: про що говорив Зеленський у зверненні до українців

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
775
Кадр зі звернення президента Новина оновлена 25 лютого 2022, 01:09
Кадр зі звернення президента

Глава держави підбив підсумки першого дня оборони

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу у зв’язку із вторгненням Росії.

Основні тези звернення президента :

  • втрати України за один день 137 осіб, 316 поранених
  • прикордонники на острові Зміїний загинули, але не поступилися ворогові — їм буде присвоєно звання Героя України посмертно
  • ворог завдає ударів по цивільному населенню
  • президент залишається у столиці, його сім’я – в Україні
  • ворог призначив Зеленського метою №1, його сім’ю — №2
  • є інформація про захід до Києва диверсійних груп ворога, киян закликають дотримуватися комендантської години
  • Україну підтримують, але готових воювати з нами немає
  • Україну не готові приймати до НАТО через страх
  • Росія хоче говорити про нейтральний статус України, але треба говорити про закінчення вторгнення
  • доля країни залежить від нашої армії, сил безпеки та народу.

"Телеграф" також повідомляв про рішення президента про загальну мобілізацію. Вона проводитиметься на всій території України та у столиці.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Звернення #Володимир Зеленський
Українська авіація
Україна
Перший день вторгнення: скільки техніки втратила Росія та де йдуть бої
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українська авіація
Перший день вторгнення: скільки техніки втратила Росія та де йдуть бої
Дата публікації
Категорія
Берлінська "Тріумфальна арка"
За кордоном відбуваються акції солідарності з Україною, яку атакували російські війська
Дата публікації
Категорія
Киян закликають до пильності
До Києва зайшли російські диверсанти: подробиці
Дата публікації
Категорія
В Україні оголошено загальну мобілізацію
Зеленський оголосив в Україні загальну мобілізацію: перші подробиці
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)