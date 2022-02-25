Диверсійні групи у Києві та страх НАТО: про що говорив Зеленський у зверненні до українців

Глава держави підбив підсумки першого дня оборони

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу у зв’язку із вторгненням Росії.

Основні тези звернення президента :

втрати України за один день 137 осіб, 316 поранених

прикордонники на острові Зміїний загинули, але не поступилися ворогові — їм буде присвоєно звання Героя України посмертно

ворог завдає ударів по цивільному населенню

президент залишається у столиці, його сім’я – в Україні

ворог призначив Зеленського метою №1, його сім’ю — №2

є інформація про захід до Києва диверсійних груп ворога, киян закликають дотримуватися комендантської години

Україну підтримують, але готових воювати з нами немає

Україну не готові приймати до НАТО через страх

Росія хоче говорити про нейтральний статус України, але треба говорити про закінчення вторгнення

доля країни залежить від нашої армії, сил безпеки та народу.

"Телеграф" також повідомляв про рішення президента про загальну мобілізацію. Вона проводитиметься на всій території України та у столиці.