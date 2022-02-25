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Втрати військ Росії: у Міноборони озвучили значну цифру

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Втрати військ Росії: у Міноборони озвучили значну цифру Новина оновлена 25 лютого 2022, 05:48

Вже понад 800 росіян не повернуться додому живими

Російські окупанти втратили вже багато сотень людей при спробі вторгнення в Україну, яка розпочалася в ніч проти 24 лютого.

Про це свідчать дані Міністерства оборони України на ранок 25 лютого, повідомляє "Телеграф".

Згідно з інформацією, оприлюдненою станом на 04:30, Росія втратила при спробі вторгнення 7 літаків, 6 вертольотів, понад 30 одиниць танків та 130 одиниць бронетехніки.

Крім того, війська російських окупантів втратили близько 800 осіб особового складу. Точна кількість ще уточнюється.

Варто зауважити, що українці зраділи успіхам своїх захисників.

"Слава Україні і бережи Вас Бог", "Добре, дуже добре", "Хлопці, Ви великі молодці", "Слава Україні", "Дякуємо нашим захисникам", "Наша подяка та молитви з Вами", "Тримайтеся, слава героям" — серед іншого, пишуть у коментарях.

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#Росія #Загиблі
Втрати військ Росії: у Міноборони озвучили значну цифру
Україна
Втрати військ Росії: у Міноборони озвучили значну цифру
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Втрати військ Росії: у Міноборони озвучили значну цифру
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