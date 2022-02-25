Терміново знищуйте: українцям показали, які пристрої наведення використовують росіяни
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Якщо Ви побачили щось подібне, якнайшвидше нейтралізуйте його
Російські окупанти з початку вторгнення використовують спеціальні маячки для обстрілу території України.
Їхні фото показали в одному з районних управлінь поліції Рівненської області, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що маячки можуть бути яскравого кольору і світитися в темряві, при їх виявленні слід негайно виводити їх з ладу, щоб завадити противнику обстрілювати Україну.
Щоб знищити такий пристрій, досить просто якомога сильніше натиснути на нього ногою.
Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни також залишають мітки, що світяться в темряві, для пересування військової техніки дорогами України.
Крім іншого, слід звертати увагу на підозрілих людей із червоними елементами на одязі.