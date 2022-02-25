Терміново знищуйте: українцям показали, які пристрої наведення використовують росіяни

Якщо Ви побачили щось подібне, якнайшвидше нейтралізуйте його

Російські окупанти з початку вторгнення використовують спеціальні маячки для обстрілу території України.

Їхні фото показали в одному з районних управлінь поліції Рівненської області, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що маячки можуть бути яскравого кольору і світитися в темряві, при їх виявленні слід негайно виводити їх з ладу, щоб завадити противнику обстрілювати Україну.

Щоб знищити такий пристрій, досить просто якомога сильніше натиснути на нього ногою.

Як може виглядати пристрій

Так виглядає пристрій після знищення

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни також залишають мітки, що світяться в темряві, для пересування військової техніки дорогами України.

Крім іншого, слід звертати увагу на підозрілих людей із червоними елементами на одязі.