"Зупиняйте ворога усюди, де бачите": Зеленський звернувся до українців на другий ранок обстрілів (відео)

Президент наголосив, що українські військові не дали ворогові реалізувати оперативний задум вторгнення першого дня.

На другий ранок атаки Росії на Україну президент Володимир Зеленський звернувся до всіх українців. Він закликав кожного українця захищати свою державу, адже, попри заяви Росії, що житлові квартали не є для неї мішенню, це не так.

Про це президент заявив у своєму ранковому відеозверненні.

"Другий ранок масштабної війни. О четвертій годині російські сили продовжили завдавати ракетних ударів по території України. Вони кажуть, що цивільні об’єкти для них нібито не мішень. Але це чергова їхня брехня. Насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти. Під російським ударом, як і вчора, все одно знаходяться військові та цивільні. Мета цієї атаки – тиск на суспільство. Наголошую: не просто на владу, а на всіх українців. І сьогодні – ще більше, ніж учора", — заявив Зеленський.

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Президент наголосив, що українські військові не дали ворогові реалізувати оперативний задум вторгнення першого дня. На більшості напрямків зупинили.

"Тому атака Росії триває з розрахунку, що наші сили втомлюються. Але – ніхто не втомлений. Сили протиповітряної оборони України захищають наше небо. Настільки, наскільки це можливо. Авіація ворога підло діє над житловими кварталами, у тому числі й столиці", — зазначив Зеленський.

Президент закликав у цей складний час дбати не лише про рідних та близьких, а й просто людей, які знаходяться поруч із вами. А також захищати свою країну.

"Зупиняйте ворога всюди, де бачите. Доля України залежить тільки від українців. Ніхто інший, окрім нас самих, не буде керувати нашим життям. Ми на своїй землі, за нами – правда. Знищити наш характер не вийде. Ракети "Калібр" безпорадні проти свободи. Росії все одно доведеться говорити з нами. Говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", — заявив президент України.

Як повідомляв "Телеграф", просування російських танків на Київ із півночі сьогодні вранці було припинено.

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