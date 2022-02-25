Що не можна робити під час обстрілу: інструкції, які врятують вам життя

План дій під час обстрілів від Служби безпеки України

У зв’язку із ситуацією в країні важливо залишатися спокійним і у разі обстрілів – мінометних, арт та стрілецьких – дотримуватися чітких інструкцій.

СБУ було опубліковано план дій під час обстрілів. На вулиці, в транспорті та вдома потрібно знайти підходящий притулок, триматися подалі від вікон.

Що робити при мінометних та артобстрілах

Не залишатись у під’їздах, під арками та на сходових клітках. Небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків . Біля автомобілів, заправних станцій, під стінами будинків із легких конструкцій.

. Біля автомобілів, заправних станцій, під стінами будинків із легких конструкцій. Якщо вогонь застав у дорозі, треба лягти на землю . Туди, де є хоч найменше заглиблення.

. Туди, де є хоч найменше заглиблення. Закривайте вуха долонями і відкривайте рот – це вбереже від контузії.

Що робити під час стрілецького обстрілу

Сховатись у приміщенні . Це може бути ванна кімната або сама ванна. Потрібно накрити себе предметами, які можуть уберегти від куль.

. Це може бути ванна кімната або сама ванна. Потрібно накрити себе предметами, які можуть уберегти від куль. Якщо ви потрапили під обстріл, потрібно лягти на землю та закрити голову руками . Ефективним буде будь-який виступ, тротуар чи навіть бетонна урна.

. Ефективним буде будь-який виступ, тротуар чи навіть бетонна урна. Небезпечно ховатися за кіосками або автомобілями , часто вони стають мішенню.

, часто вони стають мішенню. Де б ви не знаходилися, важливо лягти на землю, згрупуватися, прикривши голову руками і відкривши рота.

Якщо під час обстрілу ви знаходитесь у приміщенні, потрібно зміцнити вікна скотчем, закрити важкими меблями.

Раніше "Телеграф" писав, що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню.

Другий день Україна захищається від повномасштабного наступу Росії. Після того як вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу, почалися обстріли міст України.