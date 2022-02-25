Фіксувати та знищувати: В Укравтодорі показали, як виглядають позначки на дорогах, залишені ворожим військом

В Укравтодорі показали як виглядають позначки на дорогах, які залишає вороже російське військо для орієнтування вночі. Громадян просять їх фіксувати та знищувати.

"Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі", — зазначили у відомстві.

Їх просять знищувати будь-якими доступними засобами: замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

"Будьте пильними і обов’язково повідомляйте про них поліцію за допомогою гарячої лінії 102", — закликає Укравтодор.

Заклик підтримали у соцмережах українці та громадські організації.