Укрзалізниця скасовує низку приміських поїздів по всій країні

Скасовано деякі поїзди, що курсують із Києва

З 25 грудня скасовано приміські поїзди Київського регіону, що курсують з Києва в напрямку Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростені, Тетеріва, Малина, та між цими пунктами. Електропоїзди, що курсують зазвичай до Бучі зі Святошино та Борщагівки, продовжать ходити, але тепер курсуватимуть лише до Ірпені.

Про це повідомляє "УЗ".

В Одеському регіоні скасовані поїзди, що курсували за маршрутом Миколаїв — Херсон, Херсон — Вадим та Христиновка — Умань. В центральному регіоні скасовані поїзди Запоріжжя — Новоолексіївка та Мелітополь — Запоріжжя. У Львівському регіоні скасовуються електропоїзди сполученням Львів — Лавочне — Чоп з 25 лютого та зворотно з 26 лютого. Також скасовані електропоїзди сполученням Харків — Козача Лопань, Мерчик — Тростянець-Смородине та Тростянець-Смородине — Люботин.

Скасовано низку приміських рейсів на сході країни: поїзди за маршрутами Харків — Бахмут, Харків — Лозова — Краматорськ та Харків — Слов’янськ, не курсуватимуть до подальших вказівок. Поїзди Маріуполь — Південнодонбаська курсуватимуть лише до Волновахи, поїзди з Лиману, Ізюму та Святогірська курсуватимуть лише до Фенольної замість станції Скотувата. Поїзди Лантратівка — Кіндрашівська-Нова обмежуються по станції Новий Айдар.

Укрзалізниця робить все можливе, щоб продовжувати курсування електропоїздів у тих регіонах, де це дозволяє ситуація. Пасажирів просимо зберігати спокій, мати при собі документи, що посвідчують особу, бути готовими до можливих перевірок речей та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях., — наголошують в "УЗ".

Вже в п’ятницю, 25 лютого, триває другий день війни Росії з Україною, тому президент Володимир Зеленський звернувся до громадян країни та закликав "зупиняти ворога скрізь, де його видно".

Нагадаємо, що на півночі країни було помічено колону російських танків, яка прямує до Києва.