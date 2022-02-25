Найважливіший день в історії: як Росія на очах у Заходу намагається захопити Київ

Кремль кинув усі сили на взяття української столиці під контроль

У п’ятницю, 25 лютого, Росія кинула всі сили на атаку Києва. З самого ранку українською столицею застосовуються авіація та ракетні обстріли. Киян просять сховатися у сховища, а тих, хто може й готовий тримати зброю в руках — отримувати її та знищувати окупанта.

План Кремля

Напередодні ZN.UA з посиланням на джерела у спецслужбах, а також низку західних агенцій опублікували дані щодо подальшого сценарію розвитку ситуації в Україні.

План Росії передбачає захоплення одного з аеропортів Києва з метою висадки десанту для подальшого просування углиб столиці. Далі план передбачає захоплення контролю над урядовим кварталом та повалення влади. Якщо командування встигне переміститися, то в планах "призначити" керівником країни когось із проросійських політиків, створивши в країні двовладдя.

Відповідь Києва

Вся Україна об’єдналася за захист від окупанта. Президент Володимир Зеленський і військове командування закликають знищувати і завдавати шкоди ворогові в міру можливості.

Вночі в Україні затверджено Ставку Верховного Головнокомандувача, до складу якої крім президента увійшли вищі військові начальники. У країні оголошено загальну мобілізацію та введено воєнний стан. Всім охочим при вступі до загонів тероборони видають зброю. У перший день війни зброї та боєприпасів на всіх охочих не вистачило.

Спроба захоплення Києва 25 лютого

З самого ранку, крім обстрілів міста, здійснюються спроби проривів оборони по ряду напрямків: Суми, Чернігів, Гостомель. За аеродром Гостомель йдуть запеклі бої, українці підпалили колону техніки, а також велику кількість танків та бронетехніки на підходах до Києва.

ЗСУ, відступаючи, підривають мости. Лише за ранок знищено мости біля Іванкова, Ірпеня. Підривають також мости на Донбасі та Харківщині.

Напередодні понад 30 вертольотів із росіянами висадили десант у Гостомелі. До вечора ЗСУ зуміли відбити аеродром, але частина окупантів розбіглася лісами і звідти "кошмарила" наших Героїв. Вранці МВС України оголосило про загрозу заходу росіян до Ворзеля під Києвом.

Загалом настрій бойовий, проте відсутність адекватної реакції Заходу розв’язала руки Путіну. З Москви звучать постійні погрози та вимоги відмовитися від членства в НАТО та прийняти "нейтралітет". Президент Володимир Зеленський у своїх зверненнях прямо каже, що ніхто Україну належним чином не підтримує.