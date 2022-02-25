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Найкращі сини України: стали відомі імена двох загиблих військових на Херсонщині

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Загинули Богдан Алексейчук та Олександр Зверев Новина оновлена 25 лютого 2022, 11:36
Загинули Богдан Алексейчук та Олександр Зверев

Вони справжні герої.

Під час атаки окупаційних військ на Херсонщину загинули воїни старший солдат Богдан Алексейчук та сержант Олександр Зверев.

Про це інформує Генштаб ЗС у Твіттері.

"24.02.2022 р. ми запам'ятаємо назавжди! Під час вторгненняросійських військ на території Херсонської області ми втратили кращих синів України. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Велика та важка втрата для сімей наших побратимів, рідних, друзів та кожного з нас. Вічна пам'ять ГЕРОЯМ!", — сказано у повідомленні.

Сержант Олександр Звєрєв
Сержант Олександр Звєрєв
Старший солдат Богдан Олексійчук
Старший солдат Богдан Олексійчук

Як повідомлялося, станом на кінець першого дня повномасштабної війни РФ з Україною, за попередніми даними, загинуло 137 українців, 316 поранено.

Усім 13 загиблим на Зміїному воїнам буде присвоєно звання Героя України посмертно.

Зазначимо, російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.

Теги:
#Росія #Вторгнення
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