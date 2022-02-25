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"Йшли на навчання": під Гостомелем упіймали двох російських окупантів (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Полонений росіянин Новина оновлена 25 лютого 2022, 11:40
Полонений росіянин

Один із полонених важко поранений.

Після кровопролитних боїв під Гостомелем українська поліція полонила двох російських окупантів.

Про це повідомляє telegram-канал народного депутата України Олексія Гончаренка.

Повідомляється, що один із військовополонених важко поранений, а ось другий на камеру охоче розповів, що він із Кемеровської області РФ. Представник Кузбасу розповів, що він не знав, що йде на війну з Україною, а командири йому говорили лише про військові навчання.

"Поліція Київської області під Гостомелем під час бойових зіткнень затримала двох російських окупантів. Один тяжко поранений — йому надається допомога. Другий, що з Кемеровської області, розповів, що командири сказали, що вони йдуть на навчання. Слава Українській поліції!" — йдеться у повідомленні.

Російська армія розпочала великомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого. Бої йдуть на багатьох напрямках, зокрема ЗСУ зупинили прорив РФ під Черніговом. Президент України Володимир Зеленський на другий ранок війни звернувся до українців. 25 лютого вогнем накрили запорізьких прикордонників.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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