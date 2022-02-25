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Як швидко повідомити про ворожі мітки на дорогах

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мітки окупантів Новина оновлена 25 лютого 2022, 12:24
Мітки окупантів

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про знайдені мітки

Російські окупанти продовжують залишати на дорогах України спеціальні нічні позначки. Ворожа армія, яка вдерлася в Україну в четвер уранці, 24 лютого, за допомогою спеціальних значків хоче полегшити собі наступ у нічний час.

Крім того, що їх необхідно знищувати, їх ще й можна фіксувати, а дані відправляти в єдину базу на Google Maps. Кіберполіція України повідомляє, що створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на дорогах.

Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.

Нагадаємо, щоб не допустити російські війська до столиці України було підірвано кілька мостів через річки на підходах до міста.

Також в Україні продовжуються зіткнення по лінії фронту – втрачено Конотоп. Ведуться бої на півдні України. Атака йде і через електронні засоби зв’язку — пошту та соцмережі. Українців попереджають не переходити за неперевіреними посиланнями, а також не довіряти російським фейкам.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".

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#Війна #Символи
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