Лавров назвав умову для припинення війни з Україною

У російському МЗС захотіли, щоби українська армія склала зброю.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову необхідну для припинення війни з Україною. У російському МЗС захотіли, щоби українська армія склала зброю.

Про це повідомляє ТАРС.

Росія готова до переговорів будь-якої миті, коли ЗС України складе зброю, заявив Лавров.

Він також заявив, що "ніхто не має наміру нападати на український народ". І це в той час як у Києві та інших українських містах із самого ранку не вщухають обстріли. А мирні люди змушені ховатися у підвалах, метро та на підземних парковках.

Також Лавров спробував виправдати безпрецедентні дії Росії тим, що "НАТО пішло напролом в Україну, щоб підкорити схід країни про західний курс".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під Харковом відбуваються зіткнення української армії з російськими військами. Так, на одному з відео, опублікованому в мережі, зафільмували, як наші бійці знешкодили російський танк, а окупантів взяли в полон. Очевидці пишуть, що молоді бійці при зустрічі з ЗСУ почали плакати.

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