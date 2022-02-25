Російські танки черевом догори: українські військові поділилися ефектними знімками з поля бою (фото)

Сухопутні сили обстоюють незалежність України та знешкоджують супротивника

Українські бійці, які по всій території країни ведуть запеклу боротьбу з військами Путіна після нападу Росії на Україну 24 лютого, діляться інформацією про завдані втрати ворогові. Фотографії з’явилися на сторінці "Сухопутні війська Збройних сил України" у Фейсбуці у п’ятницю, 25 лютого.

Так, можна побачити повалених окупантів і техніку, яку знешкодила українська армія. Деякі танки перевернуті догори, а дула загрузли в землі.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Зазначимо, деякі фотографії можуть містити сцени насильства або важкий для сприйняття контент. Тому переглянути всі опубліковані ЗСУ знімки можна за посиланням у Телеграм-каналі Telegraf_black (фото 18+).

Додамо, що у коментарях до публікації нашим бійцям дякують і дуже їх підтримують. А ще просять більше публікувати фото з місця боїв.

Нагадаємо, Чернігів продовжує оборонятися та протидіяти наступу ворога. Так, українським бійцям вдалося знищити два десятки танків РФ у Чернігівському регіоні. Колона ворожої техніки рухалася з боку Ріпок до Чернігова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що моральний дух противника дедалі слабший, тому у Путіна пішли на зміцнення сил. Стало відомо, що величезні колони військової техніки рухаються з Білорусі до України. Очевидці опублікували відео.

Водночас, і на Україну чекає підмога. Польща пообіцяла підтримати нашу країну у боротьбі за незалежність матеріально: йдеться про суму в 4 млрд злотих.