Зеленський дорікнув Європі та викликав Путіна на переговори: нове звернення президента

Зеленський виступив із новою заявою

Президент України Володимир Зеленський виступив із новою заявою. Він назвав вторгнення Росії в Україну початком війни проти Європи.

Звернення опубліковане в офіційному Телеграм-каналі президента.

"Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти простих прав людини в Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити, ділити кордони силою", — заявив президент.

"Вже другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила – під час Другої світової війни і про що говорила "ніколи знову". Але ось це є! Знову є. Зараз. У 2022 році. Через 75 років після завершення Другої світової війни. Впевнений, ви це бачите – ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо, що ви збираєтеся з цим робити. Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?", — питає український президент.

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"Російські танки все ще стріляють по житлових будинках у наших містах. Бронетехніка все ще атакує, в тому числі цивільних людей. Звичайних громадян України. Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію. Чого далі очікувати від європейських держав? Анулювання віз для росіян? Відключення від SWIFTу? Повна ізоляція Росії? Відкликання послів? Нафтове ембарго? Закриття неба? Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу нам, усім нам, усій Європі. Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань", — додав Зеленський.

Президент України також закликав російського лідера сісти за стіл переговорів.

"Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей. А тепер я хочу звернутися до Збройних Сил України. Стійте міцно. Ви все що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу", — звернувся до Путіна український президент.

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