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Зеленський покликав в Україну добровольців із Європи

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володимир Зеленський Новина оновлена 25 лютого 2022, 13:44
Володимир Зеленський

Президент України звернувся до мешканців країн Європи

Президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву, де покликав добровольців із країн Європи допомогти українцям після вторгнення російських військ 24 лютого. У заяві Зеленський також закликав Путіна до переговорів.

"Якщо ви у Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно.

Вас уже шантажували газом. Вас уже принижували. Вас уже хочуть розколоти й поділити так само, як намагаються поділити сьогодні Україну.

Захищайте себе. Так само, як ми захищаємо себе", — заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський закликав кожного українця захищати свою державу. "Зупиняйте ворога усюди, де бачите", — заявив президент.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під Харковом відбуваються зіткнення української армії з російськими військами. Раніше повідомлялося, що в Україні був збитий Су-35 російських окупантів, який "не має аналогів".

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#Європа #Володимир Зеленський
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