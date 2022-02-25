Зеленський покликав в Україну добровольців із Європи

Президент України звернувся до мешканців країн Європи

Президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву, де покликав добровольців із країн Європи допомогти українцям після вторгнення російських військ 24 лютого. У заяві Зеленський також закликав Путіна до переговорів.

"Якщо ви у Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно.

Вас уже шантажували газом. Вас уже принижували. Вас уже хочуть розколоти й поділити так само, як намагаються поділити сьогодні Україну.

Захищайте себе. Так само, як ми захищаємо себе", — заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський закликав кожного українця захищати свою державу. "Зупиняйте ворога усюди, де бачите", — заявив президент.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під Харковом відбуваються зіткнення української армії з російськими військами. Раніше повідомлялося, що в Україні був збитий Су-35 російських окупантів, який "не має аналогів".