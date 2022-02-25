Росія атакувала корабель під прапором країни НАТО: подробиці

Наразі зв'язок із морським судном втрачений

У Румунії за 12 миль від порту Південний бункеровщик "Міленіум Спіріт" був підбитий російським кораблем.

Про це на своїй офіційній сторінці у п'ятницю, 25 лютого, повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Крім того, він зазначив, що наразі деталі події встановлюються, але зв'язку з судном немає.

Публікація Залужного в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час запеклого бою з російськими окупантами повітряні сили ЗС України знищили багатоцільовий винищувач Су-35, який у Росії охрестили "нєімєющім аналагав". Варто відзначити, що, окрім нього, українськими військовими було підбито вже сім літаків фашистів.

Також нагадаємо, що у Ворзелі Київської області, де країна-агресор намагається взяти контроль над столицею, окупант влучив у будівлю дитячого будинку, де в цей момент перебувало близько півсотні діток та персонал закладу.

Окрім того, 25 лютого неспокійно й в столиці, де зберігається ризик диверсій, влаштованих російськими окупантами. Так, вже було затримано декілька росіян-диверсантів, переодягнутих у військову форму української армії.