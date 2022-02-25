Російські окупанти значними силами рухаються у напрямку Києва

Генеральний штаб ЗСУ опублікував актуальне зведення з фронту.

Російські окупанти, які вторглися в Україну 24 лютого, продовжують повномасштабний наступ на території нашої країни.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у Facebook.

У Генштабі поділилися оперативною інформацією на 13.00 25 лютого.

"Противник продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

На Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не відмічено. Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України.

На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва.

Намагаючись зберегти темпи наступу противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Відмічено висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовськ.

Втримавши важкі бої підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано.

Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.

Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.

Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки ВКС РФ", — повідомили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін погодився на переговори з Україною.