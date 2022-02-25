Підстрілили свої ж: з’явилося відео допиту чергового російського бранця

Російські загарбники запевняють своїх солдатів, що першою напала Україна.

Другий день точаться бої між Росією та Україною, і весь цей час українські захисники мужньо борються з окупантами. Їм уже вдалося спалити цілу колону російських загарбників та взяти в полон кілька бійців із РФ.

На телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" з’явилося відео допиту одного з полонених, який розповів багато "цікавого".

Хлопець зізнався, що російські головнокомандувачі і офіцери запевняли їх, що Україна напала першою на РФ і вони їдуть захищати свою Батьківщину. Також полонений зазначив, що російські військові не очікували такого опору від українських захисників.

Зазначимо, що російський полонений перебуває в лікарні, а потрапив туди тому, що його підстрелили свої ж, а лейтенанта, під керівництвом якого він служив, взагалі вбили — свої ж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні, 24 лютого, лідер країни-агресора Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України. Після відповідної заяви у різних куточках української держави серійно лунали вибухи. Згідно з наявними даними, під час побоїща, що розгорнувся на території аеропорту в Гостомелі, російський десант українським бійцям все ж таки вдалося відбити.

Вже в п’ятницю, 25 лютого, триває другий день війни Росії з Україною, тому президент Володимир Зеленський звернувся до громадян країни та закликав "зупиняти ворога скрізь, де його видно".

Також нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів біля станції метро "Харківська" у Києві в ніч на 25 лютого травми різного ступеня тяжкості отримали вісім людей.

Крім того, ми писали Росія зробила авіаудар по столиці прямо посеред ночі, після чого уламки однієї з ракет впали на будинок багатоповерхового житлового будинку.