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Російська техніка та авіація знищується: свіже зведення по війні в Україні

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ВСУ Новина оновлена 26 лютого 2022, 07:29
ВСУ

Бої йдуть по всій країні, ЗСУ дають відсіч окупантам, ворог зазнає втрат.

До початку третього дня війни Росії проти України продовжуються запеклі бої по всій країні, окупанти намагаються взяти контроль над Києвом.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, вночі у Чорному морі російський дрон атакував корабель "Григорій Куроп’ятніков" українських прикордонників, але його збили на підльоті до Чорноморська.

"Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Він був збитий на підльоті до Чорноморська", — йдеться у повідомленні.

Наразі корабель продовжує нести службу в Чорному морі.

Генштаб ЗСУ на ранок 26 лютого повідомляє, що на початку доби в районі проведення ООС Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Ще один Су-25 російських окупантів, що летів у напрямку Вінниці, знищено українським пілотом літака Су-27.

Також винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД окупантів та знищив ворога.

Журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що після падіння ІЛ-76 у Василькові загинули не всі.

"4 — полонених, благають Путіна не посилати більше нікого в українське пекло. Близько 10 солдатів РФ — продовжують відстрілюватися. Їм виставлено ультиматум: скласти зброю або будуть знищені. Смуга під надійним вогневим контролем. Ніхто сюди без дозволу не приземлиться", — написав Цимбалюк.

На вулицях Києва зараз відбуваються активні бойові дії. Зокрема, знищено колону техніки.

"На метро "Берестейська" 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектом, танк. Все спокійно, всіх поклали", — сказано в повідомленні Сухопутних військ України.

У штабі зазначають, що скрізь ворог отримує гідну відсіч і зазнає втрат.

Зазначимо, що президенту Володимиру Зеленському влада США пропонувала евакуюватися, але він відмовився. Президент записав відео з Києва – прямо з-під Офісу Президента, звернувся до українців та повідомив, що ніч на 26 лютого буде дуже важкою.

Теги:
#Київ #Росія #ДПСУ #ЗСУ
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