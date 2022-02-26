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Путін застосовує тактику вермахту: боєць спецназу розповів, чим можуть відповісти ЗСУ

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Микита Синицін Микита Синицін
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ЗСУ готуються застосовувати нові тактики Новина оновлена 26 лютого 2022, 13:00
ЗСУ готуються застосовувати нові тактики

Як може ЗСУ продовжити боротьбу з ЗС Росією

На третій день протистояння російської агресії, на передовій склалася непроста ситуація, вихід з якої може підказати випробувана часом тактика.

Учасник бойових дій на Донбасі, військовослужбовець СЗГ МО України розповів "Телеграфу", як можуть виглядати подальші дії ЗСУ.

"По суті, ЗС РФ застосовують тактику німецького вермахту часів Великої Вітчизняної війни — прориви механізованих колон по автошляхах в тил, з метою відрізати захистників від постачання. У вуличні бої при цьому намагаються не втягуватися, вводити туди техніку небезпечно через поганий огляд для екіпажу ", — каже коротко про суть наступальної тактики ЗС РФ наш співрозмовник.

За його словами, найбільш логічним виходом з цієї ситуації було б також згадати досвід Великої Вітчизняної війни — випрямлення лінії фронту, щоб скоротити відстань для постачання сил та більшого зосередження військ у важливих пунктах.

"Швидше за все, буде ухвалено рішення залишити частину позицій, дуже ймовірно, що це буде Луганська область, але остаточне рішення буде за командуванням", — припускає співрозмовник "Телеграфа".

При цьому, як каже наш співрозмовник, у цієї тактики окупантів є і своя проблема - з урахуванням застосовуваних ЗС РФ сил, постачати ударні угруповання доводиться також по автошляхах, що ускладнює логістику.

"Угруповання з Білорусі на Київ налічує близько 30 тисяч і постачати їх виключно автошляхами непросте завдання", — підкреслює український боєць.

Як повідомляє Луганська облдержадміністрація, Україна втратила контроль над Станицею Луганською, все частіше повідомляється про проблеми із постачанням у окупантів.

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#Донбас #Війна з РФ #ЗСУ
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