"Хотів захопити Київ, а тепер кається": СБУ показала полонених російських окупантів (відео)

Полонені вибачаються перед українцями.

Служба безпеки України поспілкувалася з двома російськими загарбниками, які потрапили в полон після повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни.

Відповідні відео пресслужба СБУ розмістила на своєму telegram-каналі.

Один із полонених 25 лютого розповів, що армія РФ планувала захопити Київ. А ось у полоні у нього був зовсім інший настрій — окупант зізнався, що "дуже кається" у скоєному.

Ще один російський загарбник – підполковник Росгвардії. 26 лютого "офіцер" закликав російських окупантів скласти зброю та "припинити планомірне знищення мирного населення". Також він розповів, що під виглядом навчань у Білорусі російська армія готувалася до вторгнення в Україну, а у РФ для війни з Україною залучили велику кількість регіональних підрозділів Росгвардії, зокрема чеченців. 24 лютого загарбник отримав наказ допомагати ЗС РФ, а також придушувати спротив громадян України.

Раніше повідомлялося, що перші російські солдати потрапили в полон ще 24 лютого. Один із російських полонених заявив, що їм казали, що Україна першою напала на РФ.